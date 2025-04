HEAG mobilo erhält fünf neue eCitaro – Alle Standardbusse sind elektrisch

Teilen

Mit der Übergabe von fünf neuen Mercedes Benz eCitaro am Mittwoch (23.04.25) erreicht das Darmstädter Verkehrsunternehmen einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer komplett elektrischen Flotte: Alle Standardbusse – also die 12 Meter langen Fahrzeuge – sind rein elektrisch angetrieben. Mit einer Batteriekapazität von 588 kWh und einer Reichweite von rund 400 Kilometern werden die Busse auf allen Linien in Stadt und Landkreis eingesetzt.

Assistenzsysteme: Mehr Sicherheit im Verkehr & Unterstützung fürs Fahrpersonal

Nicht nur die Batterietechnologie entwickelt sich weiter, sondern auch die Fahrassistenzsysteme. Dabei legt die HEAG mobilo besonderen Wert auf Sicherheit und Ausstattung der E-Busse: Die Neuankömmlinge sind mit verpflichtenden und ergänzenden Assistenzsystemen ausgestattet. Besonderheit ist ein aktiver Notbremsassistent mit erweiterter Fußgänger- und Radfahrererkennung. Zusätzliche Kameras und Radarsensoren machen beim Abbiegen auf Verkehrsteilnehmende aufmerksam. Insbesondere der Abbiegeassistent auf der linken Seite ist für das Fahrpersonal beim Herausfahren aus Haltestellen eine Unterstützung.

Arne Rath, Geschäftsführer der HEAG mobilo, der selbst einen Busführerschein hat, sagt: „Die Radarsensoren an den Seiten überblicken den toten Winkel. Auf der ganzen Länge des Busses werden Bewegungen erfasst. Will eine Busfahrerin oder ein Busfahrer beispielsweise links aus der Haltestelle herausfahren, blinkt eine Leuchte auf, sollte sich ein Verkehrsteilnehmer neben dem Fahrzeug befinden. Gerade in komplexen Verkehrssituationen wie am Luisenplatz ist dies sehr hilfreich.“

Die Erweiterung der E-Busflotte und der Ausbau der Ladeinfrastruktur werden im Rahmen der „Richtlinie zur Förderung von Bussen mit alternativen Antrieben im Personenverkehr“ mit insgesamt 7,9 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) gefördert. Fördermittel dieser Maßnahme werden auch im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) über die europäischen Aufbau- und Resilienzfazilitäten (ARF) im Programm NextGenerationEU bereitgestellt. Die Förderrichtlinie wird von der NOW GmbH koordiniert und durch den Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt.

Quelle: HEAG mobilo GmbH