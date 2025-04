Dieburg: 23-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Teilen

Ein 23-jähriger Mann hat am Ostermontag (21.04.2025) in Dieburg einen größeren Polizeieinsatz in der Straße „Minnefeld“ ausgelöst. Gegen 17.45 Uhr hatten sich die besorgten Eltern des 23-Jährigen bei der Polizei gemeldet und um Hilfe gebeten, da sich ihr Sohn in seinem Zimmer eingeschlossen hatte. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der junge Mann, der sich allem Anschein nach in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in Besitz eines Messers sein könnte, sperrten die herbeigeeilten Beamten das Wohnhaus und den Nahbereich vorsorglich ab.

Im Rahmen des Polizeieinsatzes gelang es besonders geschulten Beamten, mit dem jungen Mann Kontakt aufzunehmen. Im Zuge der Gespräche und weiteren polizeilichen Maßnahmen konnte eine Eigen- und Fremdgefährdung sowie der Besitz eines Messers ausgeschlossen werden. Der Einsatz wurde daraufhin gegen 22.45 Uhr beendet und der 23-Jährige in die Betreuung seiner Eltern übergeben. Eine Gefahr für Dritte bestand zu keiner Zeit. Während der Einsatzmaßnahmen war die Straße „Minnefeld“ für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen