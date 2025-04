Kindervorlesung zum Thema „Faszination Licht“

Teilen

Der Fachbereich Physik der TU Darmstadt lädt zur Kindervorlesung „Faszination Licht“ ein. In einer anschaulichen und unterhaltsamen Vorlesung wird Professor Markus Gräfe spannende Experimente rund um das Thema Licht präsentieren. Die Kindervorlesung ist Teil der Veranstaltungsreihe „TUdiscover“, die sich insbesondere an Schüler:innen der 5. bis 7. Klasse richtet und ihnen Einblicke in die Welt der Physik ermöglicht.

Die Veranstaltung findet am Samstag, den 26.04.2025, um 10 Uhr im Gebäude S2|06 Raum 030 (Großer Physikhörsaal, Hochschulstraße 6) der TU Darmstadt statt. Eine Anmeldung erfolgt über das Portal https://eveeno.com/tudiscover-lecture. Da die Plätze begrenzt sind, können pro Kind nur maximal zwei Begleitpersonen mitgebracht werden, die sich jeweils separat anmelden müssen.