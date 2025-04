Lärmminderung für TINA: HEAG mobilo verzeichnet Fortschritte bei TINA-Inbetriebnahme

Teilen

Bei der Inbetriebnahme der neuen Straßenbahnen des Typs TINA der Baureihe ST15 verzeichnen die HEAG mobilo und der Hersteller Stadler einen weiteren Fortschritt: Die Töne, die bislang beim Öffnen und Schließen der Türen zu hören waren, werden in den kommenden Wochen vom Verkehrsunternehmen gemeinsam mit dem Hersteller Stadler in der Häufigkeit und Lautstärke reduziert. Dem ging ein intensiver Abstimmungsprozess mit der Technischen Aufsichtsbehörde und den Behindertenvertretungen aus Stadt und Landkreis voraus.

Entlastung für Anwohnende der Strecke

Zuletzt hatten das Verkehrsunternehmen Beschwerden und Hinweise aus der Stadt Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg erreicht. „Die neuen TINA-Straßenbahnen sind ein echter Hingucker – so laut hören sollte man sie allerdings nicht, wenn man an einer Haltestelle wohnt“, sagt Lutz Köhler, Erster Kreisbeigeordneter und Verkehrsdezernent des Landkreises Darmstadt-Dieburg und ergänzt: „Gerade für die Menschen in den verkehrlich ruhigeren Landkreiskommunen stellen die leiseren Töne eine deutliche Entlastung dar“.

Auch in Darmstadt wurden die Töne als störend empfunden. „Ich freue mich, dass HEAG mobilo hier zu einer Lösung mit dem Hersteller gekommen ist, die die Belastung für die Anwohnenden merklich verringert. Wer in der Stadt wohnt, ist zwar einen gewissen Geräuschpegel gewohnt, gerade diese Töne stechen aber dabei hervor und sind bei Beschwerden bezüglich der neuen Straßenbahnen ein Schwerpunkt“, erläutert Paul Georg Wandrey, Verkehrsdezernent der Wissenschaftsstadt Darmstadt. „Ich danke allen Beteiligten für die gute Umsetzung.“

„Die Türtöne sind für Menschen mit Seheinschränkungen gerade in einer lauten Umgebung eine wichtige Hilfestellung für eine barrierefreie Mobilität“, sagt HEAG mobilo-Geschäftsführer Johannes Gregor. „Die bisherige Lautstärke der Töne wurde von Fahrgästen und vielen Anwohnenden als Belastung empfunden. Die leiseren Töne erfüllen ihren wichtigen Zweck genauso und wir schaffen einen Ausgleich zwischen Barrierefreiheit und Anwohnenden“, führt Johannes Gregor weiter aus.

„Unser Ziel ist es, den Fahrkomfort und die Lebensqualität der Anwohner gleichermaßen zu gewährleisten“, sagt Raffael Kühne, Leiter der technischen Auftragsabwicklung bei Stadler in der Schweiz. „Wir sind daher sehr erfreut, dass durch die produktiven Gespräche aller beteiligter Partner ein neues Akustik-Konzept vereinbart werden konnte. Wir danken allen Beteiligten für ihre Geduld und ihr Verständnis, während wir intensiv an der Optimierung der TINA-Straßenbahnen arbeiten.“

Auswertung zu Erschütterungsmessungen liegt vor

Auch beim Thema Erschütterungen gibt es Neuigkeiten: Die Messungen an repräsentativen Stellen des Liniennetzes der HEAG mobilo wurden im Januar 2025 abgeschlossen und die Daten anschließend durch ein unabhängiges Gutachterbüro ausgewertet.

Parallel arbeiten HEAG mobilo und Stadler bereits an technischen Lösungen, welche die Lärmemissionen verringern sollen. Im nächsten Schritt werden mögliche offene fachliche Fragen und das weitere Vorgehen geklärt. Eine öffentliche Vorstellung des Gutachtens ist nach dessen Finalisierung geplant.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH