Magistrat beschließt Modernisierung der Straßenbahnhaltestelle TZ Rhein-Main

Teilen

Der Magistrat der Wissenschaftsstadt hat in seiner Sitzung vom 2. April 2025 den Umbau und die Modernisierung der Straßenbahnhaltestelle TZ Rhein-Main an der Rheinstraße beschlossen. Die Kosten für den Ausbau teilen sich Stadt und HEAG mobilo zu jeweils 50 Prozent. Im Zuge des Umbaus soll auch der Geh- und Radweg entsprechend verbreitert und verlegt werden. Nach dem Stadtverordnetenbeschluss plant die HEAG mobilo GmbH zusätzlich die Einreichung eines Förderantrags beim Land Hessen.

„Die Straßenbahnhaltestelle TZ Rhein-Main hat eine hohe verkehrliche Bedeutung, da sie eine Verknüpfung an den Darmstädter Hauptbahnhof, den Südwesten der Stadt und an Griesheim darstellt“, erläutert dazu Mobilitätsdezernent Paul Georg Wandrey. „Ziel des von uns beabsichtigten Umbaus ist daher die Anpassung an die Erfordernisse der Barrierefreiheit und den aktuellen Stand der Technik: Dazu zählen die Erhöhung der Sicherheit und Funktionalität, die Verbesserung der Zugänglichkeit der Haltestelle, die Verbreiterung der beiden Bahnsteige, die Herstellung einer zusätzlichen Zuwegung im Westen sowie eine barrierefreie Erreichbarkeit des südlichen Bahnsteigs über zwei signalisierte Furten.“ Grund für den Umbau ist vor allem der Anstieg der Fahrgastzahlen, die infolge der Weiterentwicklung des angrenzenden Europaviertels, des Technologiezentrums Rhein-Main und der im Jahr 2020 gebauten Geh- und Radwegbrücke über die Rheinstraße stark zugenommen haben. Die bestehenden Warteflächen mit einer nutzbaren Breite von rund zwei Meter sind somit nicht mehr ausreichend. Des Weiteren fehlt im Westen der Haltestelle ein Zugang, um die Geh- und Radwegbrücke auf kurzem Wege erreichen zu können. Dies führt in der Praxis zu wilden Querungen der Grünfläche.

„Die Maßnahme soll in zeitlicher Abstimmung mit der Baumaßnahme Rheinstraßenbrücke erfolgen. In diesem Zusammenhang ist die grundhafte Erneuerung der Gleise im Haltestellenbereich der Haltestelle TZ Rhein-Main vorgesehen. Aufgrund räumlicher Abhängigkeiten und des erforderlichen Schienenersatzverkehrs bietet sich eine Verknüpfung des Ausbaus der Haltestelle mit der Grunderneuerung der Gleise im Haltestellenbereich an. Im Zuge des Haltestellenausbaus soll auch der restliche Abschnitt des angrenzenden gemeinsamen Geh- und Radwegs hergestellt werden“, erläutert Wandrey weiter.

Dies war Bestandteil der Maßnahme zur Verlegung und Verbreiterung des Geh- und Radwegs und wurde bereits mit der Magistratsvorlage vom 15. Januar 2020, beschlossen. Aufgrund von damals noch ausstehenden Leitungsarbeiten wurde der besagte Abschnitt noch nicht hergestellt, um zu vermeiden, dass der neu hergestellte Weg aufgebrochen werden muss. Die in der Umgebung vorhandenen Bäume werden bei der Planung berücksichtigt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt