Ginsheim: Mit Schusswaffe gedroht und Geld gestohlen – Wer hat die flüchtigen Täter gesehen?

Teilen

Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Ginsheim hat das Kommissariat 35 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen zu den noch unbekannten, drei flüchtigen Tätern übernommen. Kurz nach 20.00 Uhr am Dienstagabend (01.04.25) wählten Zeugen den Notruf und gaben an, dass drei Kriminelle einen Einkaufsmarkt in der Rheinstraße überfallen hätten. Nach ersten Erkenntnissen hätte die Unbekannten den Verkaufsraum betreten. Einer von ihnen bedrohte anschließend eine Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld aus der Kasse. Weil sich die Kasse nicht öffnen ließ, entwendete ein zweiter Täter daraufhin einen von einer Kundin zum Bezahlen an der Kasse abgelegten 50 Euro-Schein. Mit dem erbeuteten Geld suchte das kriminelle Trio anschließend zu Fuß das Weite. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifen verlief bislang ergebnislos. Bei den drei Flüchtigen soll es sich um Jugendliche gehandelt haben. Der mit der Schusswaffe bewaffnete Flüchtige ist etwa 1,70 Meter groß, hat mandelförmige Augen und war mit schwarzem Jogginganzug bekleidet. Sein schwarzes T-Shirt soll er zum Maskieren verwendet haben. Er sprach in einer ausländischen Sprache. Ein weiterer Begleiter war etwas kleiner, hatte auch mandelförmige Augen und trug ebenfalls einen schwarzen Jogginganzug. Er nutzte auch das T-Shirt als Maskierung. Der dritte Tatverdächtige ist etwa 1,60 Meter groß, nutzte sein pinkfarbenes bzw. rotes T-Shirt als Maske und war mit schwarzer Hose mit weißen Streifen an den Seiten und schwarzer Jacke bekleidet. Auch er soll mandelförmige Augen gehabt haben.

Zeugen, denen die Beschriebenen vor der Tat oder bei ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 bei der Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 35) zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen