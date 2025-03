Teilen

Im Auftrag des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt (EAD) wird die Firma AwaTech von Montag, 17. bis Freitag, 28. März 2025 Abwasserkanäle in der Bismarckstraße am Willy-Brandt-Platz und in Höhe der Feuerwehr untersuchen und reinigen. Die Arbeiten werden nachts zwischen 21 und 5 Uhr durchgeführt. Die jeweiligen Beschilderungen vor Ort sind zu beachten, es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.