Linie 9: Busse statt Bahnen zwischen „Böllenfalltor“ und „Schloss“

Am Samstag (15.03.25) fahren in Darmstadt zwischen ca. 9.30 Uhr und 17 Uhr auf der Linie 9 zwischen „Böllenfalltor“ und „Schloss“ Busse statt Bahnen als Linie 9E. Grund sind Baumpflegearbeiten im Gleisbereich in der Nieder-Ramstädter Straße zwischen den Haltestellen „Herdweg“ und „Jahnstraße“. Hierfür muss der Fahrstrom abgeschaltet werden. Die Haltestellen „Merck-Stadion“, „Jahnstraße“ und „Herdweg“ sind an den Fahrbahnrand verlegt.

Umstieg an „Schloss“ und „Kongresszentrum“

Die Straßenbahnen auf der Linie 9 fahren während der Maßnahme einen verkürzten Weg zwischen Hauptbahnhof und „Kongresszentrum“. Dort besteht Anschluss an die Linie 9E in Richtung Böllenfalltor. Fahrgäste mit Ziel Hauptbahnhof und Griesheim können am Schloss in die Straßenbahnen umsteigen.

In den Bussen des Schienenersatzverkehrs ist keine Fahrradmitnahme und kein Fahrscheinverkauf möglich.

Aktuelle Fahrplaninformationen zu den Linien 9 und 9E stehen unter heagmobilo.de/fahrplaene zum Download bereit. Infos bietet auch die kostenlose App der HEAG mobilo.

Quelle: HEAG mobilo GmbH