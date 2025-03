Seeheim-Jugenheim: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Straßenbahn

Teilen

Am Samstag (08.03.25) kam es in Seeheim, gegen 00:20 Uhr. im Bereich der Straßenbahnhaltestelle „Im Güldenen Wingert“ in der Wilhelm-Leuschner-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger. Der 33-jährige Fußgänger aus Pfungstadt hielt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand im Gleisbett der Straßenbahn auf. Eine heranfahrende Straßenbahn erfasste ihn und verletzte ihn dabei schwer. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Der Schienenverkehr musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 01:00 Uhr ruhen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen