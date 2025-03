Weiterstadt: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen ruft Polizei auf den Plan

Teilen

Eine Auseinandersetzung in einem Einkaufszentrum in der Gutenbergstraße in Weiterstadt rief am Freitagabend (07.03.25) die Polizei auf den Plan. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen mehrere Jugendliche gegen 17.45 Uhr im Eingangsbereich einer dortigen Parfümerie in Streit geraten sein. Hierbei soll unter anderem nach ein 12-Jähriger getreten worden sein. Im weiteren Verlauf soll eine bislang unbekannte Jugendliche Pfefferspray in die Luft gesprüht haben. Eine rettungsdienstliche Behandlung lehnten die Betroffenen der Auseinandersetzung ab. Warum die Jugendlichen in Streit geraten sind, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Eine 51-jährige Mitarbeiterin der Parfümerie erlitt durch das Reizgas nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen