Wegen Streik-Auswirkungen: EAD stellt Container zur Abfallsammlung auf

Teilen

Der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt (EAD) wird am Freitag, 7. März 2025, und bislang an vier Tagen in der kommenden Woche (Montag, 10. März, Mittwoch, 12. März, Donnerstag, 13. März, Freitag, 14. März 2025) vom Warnstreik der Gewerkschaft Verdi betroffen sein. Die erneute Ankündigung macht aus Sicht von Stadtkämmerer André Schellenberg eine Neubewertung der Lage erforderlich. Um die Auswirkungen auf die Abfallentsorgung zu verringern, wird der EAD daher an verschiedenen Standorten in Darmstadt Container aufstellen lassen, zu denen die Bürgerinnen und Bürger ihre angefallenen Abfälle in den üblichen Abfallsäcken bringen können.

„Wir wissen um die Unannehmlichkeiten, die aufgrund der aktuellen Situation für die Bürgerinnen und Bürger, die von verschobenen Leerungsterminen betroffen sind, entstehen, und nehmen deren Nöte sehr ernst. Mit unserem Angebot wollen wir dazu beitragen, etwas Druck aus dieser für uns alle herausfordernden Situation zu nehmen“, erklärt Stadtkämmerer André Schellenberg. „In diesem Zusammenhang appellieren wir jedoch an alle Bürgerinnen und Bürger, das Angebot maßvoll zu nutzen und beispielsweise Abfall, der auch zu einem späteren Zeitpunkt entsorgt werden kann, nicht vorbeizubringen.“ Die Container werden ab Freitag, 7. März, von 7 bis 13 Uhr, an allen Streiktagen (Montag, 10. März, Mittwoch, 12. März, Donnerstag, 13. März, Freitag, 14. März) bereitstehen. Mitarbeitende des EAD sind vor Ort, um Fragen zu beantworten. Die Standorte der Container:

Arheilgen, Blumenviertel: Standplatz Schorlemmerstraße / Lupinweg / Aldi Glasstandplatz

Arheilgen, Auf der Hardt: Standplatz Auf der Hardt / Woogsweg / Parkplatz SG Arheilgen

Arheilgen, Frankfurter Landstraße östlich: Standplatz Greinstraße / Glockengartenweg / Glasstandplatz

Darmstadt-West: Standplatz Heidelberger Straße 133 / ComedyHall / Parkplatz

Rhönring, Teile Darmstadt-Nord: Standplatz Alsfelder Straße / Nordbad / Parkplatz

Kranichstein: Standplatz Gruberstraße / Ecke Jägertorstraße / Glasstandplatz

Eberstadt, Am Frankenstein: Standplatz Heidelberger Landstraße 379 / Klinikum Eberstadt / Einfahrt

Eberstadt-Nord, Am Lämmchesberg: Standplatz Georgenstraße / Reuterallee / Parkplatz Glasstandplatz

Eberstadt-Villenkolonie: Standplatz Louise-Dittmar-Straße 22-30 / Glasstandplatz Unterflur

Darüber hinaus wird der EAD zwei Container auf dem Recyclinghof im Sensfelderweg 33 bereitstellen, zu denen Bürgerinnen und Bürger ihre Abfälle bringen können. Zusätzlich wird ab 7 Uhr an allen Streiktagen ein Container vor dem Tor des Betriebsgeländes aufgestellt.

Wegen der aktuellen Streik-Situation und des aufgrund dessen fehlenden Personals, ist der EAD gezwungen, die Sperrmüll-Sammlung an allen Streiktagen abzusagen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihren Sperrmüll nicht auf die Straße zu stellen und für die Abholung einen neuen Termin unter Telefon 06151 13-46000 oder per E-Mail an ead-hotline@darmstadt.de zu vereinbaren.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt