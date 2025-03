Groß-Gerau: Im Schulgebäude Reizgas versprüht

Teilen

Das Sprühen von Reizgas im Korridor sowie in der Toilette einer Schule in der Berliner Straße in Groß-Gerau hat am Donnerstag (06.03.25), kurz vor 10.30 Uhr, den Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Ersten Erkenntnissen zufolge steht ein 14 Jahre alter Schüler in Verdacht mit einem Reizgas, bei dem es sich wohl um Pfefferspray handelte, im Gebäude gesprüht zu haben. Das Schulgebäude musste kurzzeitig geräumt werden. Mehrere Schülerinnen und Schüler klagten anschließend über Atemwegsreizungen. Sie wurden vor Ort medizinisch betreut. Glücklicherweise musste keiner in ein Krankenhaus. Das mutmaßlich bei der Tat eingesetzte Spray wurde aufgefunden und von der Polizei sichergestellt.

Die Polizei wegen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen