Seniorenführung „Tiere im Volksglauben“ im Zoo Vivarium

Am Mittwoch, 12. März 2025, bietet der Zoo Vivarium in Darmstadt die Seniorenführung „Tiere im Volksglauben“ an. Zoopädagoge Dr. Frank Velte lädt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu ein, über die unterschiedlichen Sichtweisen verschiedener Völker auf die Tierwelt nachzudenken. Bei dieser Führung wird es unter anderem um Geier gehen und die Frage, weshalb Geier für Wegbegleiter eines Gottes gehalten wurden, warum andere ihnen mit Abscheu begegneten und wieso sie für Dritte das Sinnbild elterlicher Fürsorge darstellten.

Die Führung beginnt um 10 Uhr an der Zooschule. Zusätzlich zum Eintrittspreis werden 4,50 Euro pro Person erhoben. Um telefonische Anmeldung unter 06151 13-46900 wird gebeten.