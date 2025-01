Umwelt- und Nachbarschaftshaus führt temporäre Fluglärmmessung in Wixhausen durch

Teilen

Seit Montag (27.01.25) führt das „Umwelt- und Nachbarschaftshaus“ eine temporäre Fluglärmmessung auf einem Privatgrundstück am nordwestlichen Rand von Wixhausen durch. Das Umwelt- und Nachbarschaftshaus ist eine aus dem „Regionalen Dialogforum Flughafen Frankfurt“ hervorgegangene Einrichtung des Landes Hessen. Eine der Aufgaben ist dabei, als Monitoring-Zentrum die Entwicklung des Fluglärms und die Auswirkungen des Flughafens auf die Umwelt, die Gesundheit und die Sozialstruktur zu beobachten.

„Neben der Gewinnung von Fluglärmdaten abseits der beiden städtischen Messstationen sollen die gewonnenen Messergebnisse auch für einen Vorher/Nachher-Vergleich bei dem geplanten neuen Probebetrieb der Verlagerung der Abflugroute Cindy S (ehemals AMTIX kurz) dienen“, so Umweltdezernent Michael Kolmer. Zugleich werden die Ergebnisse einer bereits im Jahr 2018 durchgeführten Messung am selben Standort auf den aktuellen Stand gebracht, da sich in der Zwischenzeit beispielsweise Änderungen bei den am Frankfurter Flughafen genutzten Flugzeugtypen ergeben haben. Nach dem Beginn des Probebetriebs, welcher weiterhin für die zweite Jahreshälfte 2025 erwartet wird, soll die aktuelle Messung entsprechend wiederholt werden.

Der Messstandort wurde ausgewählt, da hier nur wenig störende Umgebungsgeräusche vorhanden sind und so eine gute Qualität der Messdaten sichergestellt werden kann. Geplant ist, die Messung wie im Jahr 2018 wieder rund drei Monate lang durchzuführen und die Ergebnisse im Anschluss wie gewohnt der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt