Griesheim: Tödlicher Verkehrsunfall durch Straßenbahn

Am Samstagmorgen (25.01.25) wurde eine 68-jährige Frau aus Griesheim von einer Straßenbahn erfasst und hierdurch tödlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Dame um 07.55 Uhr die Straßenbahngleise an einem unbeschrankten Bahnübergang Höhe Fichtestraße überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer aus Richtung Darmstadt herannahenden Straßenbahn, wodurch die Fußgängerin so schwer verletzt wurde, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 28- jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und wurde noch an der Unfallstelle seelsorgerisch betreut. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger beauftragt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen