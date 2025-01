Eintrag ins Goldene Buch: Oberbürgermeister Hanno Benz empfängt ukrainischen Botschafter im Neuen Rathaus

Teilen

Hoher Besuch in der Wissenschaftsstadt: Oberbürgermeister Hanno Benz hat am Dienstag (21.01.25) den Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksii Makeiev, im Neuen Rathaus am Luisenplatz empfangen. Dabei trug sich Botschafter Makeiev in das Goldene Buch der Stadt ein und bedankte sich für die Unterstützung und Solidarität mit der Ukraine. Oberbürgermeister Hanno Benz sicherte dem Botschafter im Gegenzug die weitere Unterstützung Darmstadts zu.

„Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat sich über den Besuch von Herrn Makeiev in Darmstadt sehr gefreut. Dies ist auch ein Beleg dafür, wie eng und unerschütterlich die deutsch-ukrainischen Beziehungen, auch und gerade auf kommunaler Ebene, nach bald drei Jahren brutalem russischen Angriffskrieg auch weiterhin sind.“

Bereits seit 1992 unterhält Darmstadt eine Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Uzhhorod, an die vor allem zu Beginn des Krieges regelmäßig umfangreiche Hilfslieferungen aus Darmstadt gesendet wurden. Seit Beginn des Krieges fanden außerdem zahlreiche ukrainische Flüchtlinge in Darmstadt Schutz vor Krieg und Zerstörung und manche auch eine neue Heimat.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt