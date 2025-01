Arheilgen: Junge Frau beim Spaziergang angegangen – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Wegen einer Körperverletzung, bei der eine 21-jährige Frau leicht verletzt wurde, ermittelt die Kriminalpolizei. Am Samstagmittag (18.01.25) war die junge Frau gegen 16.15 Uhr im Bereich des Otterstädter Wegs in Darmstadt-Arheilgen spazieren, als der Täter sie von hinten anging. Er trat und schlug die 21-Jährige, bevor durch ihre Hilferufe aufmerksam geworden, mehrere Zeugen hinzustießen und versuchten den Mann festzuhalten. Sie konnten dem Täter noch seinen Pullover entreißen bevor er zu Fuß in Richtung Wixhausen flüchtete. Da eine direkt eingeleitete Fahndung, auch mit einem Polizeihubschrauber bislang negativ verlief, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Der Mann wird auf ca. 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß geschätzt. Er ist schlank bis sportlich, hatte schwarze kurze Haare und einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war er mit einer Mütze und einer schwarzen Jeans. Durch das Entreißen seines Pullovers war der Mann oberkörperfrei unterwegs.

Zeugen, die Hinweise zu dem oberkörperfreien Mann im Bereich Arheilgen geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41110 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen