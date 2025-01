Teilen

Diesmal reisen die Lilien nicht mit leeren Händen von der Fortuna ab: Der SV Darmstadt 98 kämpft sich am Freitag (17.01.25) im zweiten Durchgang zurück und erringt ein 2:2 (0:1) in Düsseldorf. Corredor (69., 72.) markierte per Doppelpack für die Südhessen den Ausgleich, die damit den 25. Saisonpunkt einheimsen. Zum ausführlichen Spielbericht…