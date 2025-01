Zwei Leichtverletzte bei Unfall zwischen Linienbus und Pkw

Teilen

Zwei Leichtverletzte und etwa 15.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend (18.01.25) in der Landgraf-Georg-Straße in Darmstadt. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten im Kreuzungsbereich zur Pützerstraße gegen 23.25 Uhr eine 26-jährige Weiterstädterin mit ihrem Fahrzeug und ein Linienbus. Am Auto entstand Totalschaden, die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Fahrgast im leicht beschädigten Linienbus wurde ebenfalls verletzt, konnte aber nach Behandlung vor Ort eigenständig seinen Heimweg antreten. Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme und medizinischen Versorgung kurzzeitig voll gesperrt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen