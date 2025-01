Kanalschachtarbeiten in der Heidelberger Straße – Ausschilderung der geänderten Verkehrsführung

Teilen

Am Montag, 20. Januar 2025, lässt die Wissenschaftsstadt Darmstadt an zwei Kanalschächten in der Heidelberger Straße im Bereich Eschollbrücker Straße/Heinrichstraße und Hermannstraße, Reparaturarbeiten ausführen. Dafür werden an den Schachteinstiegen einzelne Fahrspuren zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt:

Heidelberger Straße Nr. 20 (linke Fahrspur stadteinwärts).

Heidelberger Straße Nr. 27 A (rechte Fahrspur stadtauswärts).

Heidelberger Straße Nr. 38 (rechte Fahrspur stadteinwärts).

Die geänderte Verkehrsführung wird ausgeschildert.