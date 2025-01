Alice-Hospital: Erstes Baby im neuen Kreißsaal

Teilen

Von den warmen Orange- und Rottönen, der Fototapeten mit floralen Motiven, dem Fußboden in dunklem und hellem Holzdekor haben Emma und Nora wahrscheinlich nichts mitbekommen. Sie waren am 16. Januar 2025, um 8:17 Uhr und 9:58 Uhr, die ersten Babys, die im neuen Kreißsaal am Alice-Hospital geboren wurden.

Der neue Kreißsaal wurde so geplant, dass er modernste medizinische Ausstattung mit einer wohltuenden Atmosphäre verbindet. So können Geburten unter bestmöglichen Bedingungen verlaufen. „Unser Ziel ist es, den werdenden Müttern eine sichere und gleichzeitig familiäre Atmosphäre zu bieten“, sagt Beleghebammensprecherin Margit Begon. Ausgestattet mit vier modernen Kreißsälen, zwei geräumigen Vor-Wehen-Zimmern, einem Familienzimmer und einer Notfalleinheit entspricht er damit neusten Qualitätsanforderungen.

1263 Neugeborene erblickten im letzten Jahr am Alice-Hospital das Licht der Welt. Als perinataler Schwerpunkt betreuen und entbinden derzeit 17 erfahrene Beleghebammen und sechs gynäkologische Fachärzte und- ärztinnen schwangere Frauen ab der 32. Schwangerschaftswoche. Das geburtshilfliche Team von Hebammen und Frauenärzten wird durch Kinderkrankenschwestern der Wochenstation, Anästhesisten sowie Kinderärzten der angeschlossenen Darmstädter Kinderkliniken ergänzt. Im Falle einer Kaiserschnittentbindung, bei unerwarteten Komplikationen, Mehrlingsgeburten sowie Frühgeborenen ab der 32. Schwangerschaftswoche kann umgehend ein Kinderarzt hinzugezogen werden. Durch diese enge Verbindung zwischen Kinderkliniken und Geburtshilfe bietet das Alice-Hospital werdenden Eltern und ihrem Kind maximale Sicherheit.

Emma und Nora wird das alles nicht mehr interessieren. Sie befindet sich mit ihren glücklichen Eltern bereits auf der angeschlossenen Wochenstation und freuen sich darauf bald nach Hause zu kommen.

INFO

Kreißsaal-Führung: jeden 4. Montag im Monat

Infoabende für werdende Eltern: jeden 3. Montag im Monat

Schwangerensprechstunde: jeden 2. Mittwoch

Terminbuchungen: die-geburtsklinik.de

Kontakt:

Die Geburtsklinik am Alice-Hospital

info@alice-hospital.de

(06151) 402 24 00

www.diegeburtsklinik.de

Bild: René Antonoff

Quelle: René Antonoff