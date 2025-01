Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Bus

Teilen

Zum Fortgang der Ermittlungen sucht die Polizei in Darmstadt nach einem Mann, der am Dienstagabend (31.12.24) in einem Bus am Luisenplatz geschlagen wurde. Gegen 17.20 Uhr kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer verbalen Auseinandersetzung in der Linie H zwischen zwei Männern. Bei dem Streit bekam einer der Männer dann einen Schlag ins Gesicht, wonach er aus dem Bus flüchtete und sein Fahrrad zurückließ. Er wird auf etwa 40 Jahre und 1,80 Meter geschätzt. Bekleidet war er mit einem braunen Mantel, dunkler Hose, braunen Schuhen und einer schwarzen Schiebermütze.

Die Polizei bittet den Mann, oder Personen die ihn kennen, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41110 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen