Riedstadt: Unbekannter mit Axt beschädigt Autos und Häuser

Ein bislang unbekannter Mann beschädigte am Samstagmorgen (11.01.25), kurz vor 6.00 Uhr, in der „Alte Länderstraße“ in Riedstadt mittels einer Axt zwei geparkte Fahrzeuge sowie eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus und einen Rolladen eines Mehrfamilienhauses. Insgesamt entstand nach erster Schätzung ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Der Unbekannte flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Ludwigstraße. Er ist 30 bis 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, hat kurze schwarze Haare und einen Schnauzbart. Bekleidet war der Flüchtige mit einem rosa-schwarz gestreiften Hoodie, grauer Jogginghose und braunen Schuhen. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen