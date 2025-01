Varieté Extra 2025: Darmstadts Varieté mit Herz und Charme

Teilen

Varieté Extra steht für ausdrucksstarke Artistik gepaart mit markanten Charakteren. Vom 13.- 16.02.2025 präsentiert Darmstadts Varieté mit Herz und Charme seine 23. Produktion im Kulturzentrum Bessunger Knabenschule Darmstadt. Ein anregender, prall gefüllter VarietéAbend mit Wohlfühleffekt.

Varieté Extra hat bereits Kultstatus beim Darmstädter Publikum erreicht. Seit 2000 besuchen jährlich über 1.000 Zuschauer*innen die Aufführungen im Kulturzentrum Bessunger Knabenschule. Bei der Auswahl der Darbietungen wird besonderes Augenmerk auf Individualität und Ausstrahlung der Künstler:innen und ihrer Darbietungen gelegt. Neben Höhepunkten aus Artistik und zeitgenössischem Zirkus stehen interaktiv agierende Künstler:innen aus dem Bereich Straßentheater.

In der internationalen Künstler:innen-Szene hat sich Varieté Extra Darmstadt einen guten Namen erspielt. Insbesondere das begeisterungsfähige Darmstädter Publikum trägt zu einer unvergleichlichen Atmosphäre bei.

Ein besonderer Aspekt gilt der Nachwuchsförderung junger Artist*innen. So sind jährlich mehrere Nachwuchskünstler*innen integriert. Durch den professionellen Rahmen bekommen sie die Möglichkeit vor Publikum zu glänzen und wichtige Auftritts-Erfahrungen zu sammeln.

2025 sind dabei:

Robert Wicke (Dropbert) – Moderation

Er überrascht mit herzerfrischender Komik, wirbelnden Bällen und fantastische BeatboxSounds. Er zelebriert feine Alltags-Miniaturen fast ohne Worte. Robert Wicke moderierte u.a. das Feuerwerk der Turnkunst und Circus Roncalli.

Fenja Barteldres – Cyr Wheel

Sie nutzt ihr Cyr Rad auf eine neue Art und Weise. Perfektion wird in Frage gestellt und so ist ihr Gerät mal seltsam verbogen, mal beweglich wie eine Schlange und mal in seine Einzelteile zerlegt. Sie ist Bachelor’s degree in Circus Arts bei Codarts in Rotterdam und Silver Star Gewinnerin beim International Young Stage Festival 2024.

Niklas Bothe – Vertikalseil & Hula Hoop

Er verblüfft durch Verbiegungen in schwindelerregenden Höhen und waghalsige Abfaller am Vertikalseil und durch Manipulationen mit den Hula-Hoop-Reifen. Er ist Absolvent der staatlichen Artistenschule Berlin und trat u.a. im GOP und Schmidt-Theater Hamburg auf.

Anita Bertolami – Figurentheater

Eine poetische Reise der Fantasie kreiert Anita Bertolami. Mit ganz einfachen Mitteln verwandelt sie ihren eigenen Körper von einer Figur zur nächsten. Anita Bertolami tritt vor allem im öffentlichen Raum auf u.a. beim Just for Fun Straßentheaterfestival Darmstadt 2022.

Canavaltwins – Jonglage & Livemusik

Sie kombinieren Live-Musik und innovative LED-Technik mit meisterhafter Jonglagekunst. Hier sind Mitklatsch-Vibes garantiert! Die Canavaltwins haben die staatliche Artistenschule Berlin absolviert und waren u.a. bei Breakin` Circus, GOP. Varieté zu sehen.

Gabriela Schwab Veloso – Vertikaltuch

Sie begeistert mit perfekter Körperbeherrschung und brasilianischer Lebensfreude am Vertikaltuch. Eine spektakuläre Mischung aus Anmut, Ausdruckskraft und jeder Menge Energie! Die gebürtige Brasilianerin lebt seit 2020 in Darmstadt sie war u.a. zu sehen im Staatstheater Darmstadt und beim Just for Fun Express 2023.

Varieté Extra 2025

Do 13.02.25, 19:00 Uhr

Fr. 14.02.25, 20:00 Uhr

Sa 15.02.25, 20:00 Uhr

So 16.02.25, 19:00 Uhr

Kulturzentrum Bessunger Knabenschule, Darmstadt, Ludwigshöhstr. 42

Bild: PanRay Photography

Quelle: Rainer Bauer