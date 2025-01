Verkehrsunfall B26 Höhe Ostbahnhof in Darmstadt

Teilen

Am Sonntagnachmittag (12.01.2025) ereignete sich gegen 16.30 Uhr in Darmstadt ein Unfall auf der B26 / Hanauer Straße kurz hinter der Unterführung in Richtung Erbacher Straße. Ein 24-Jähriger Autofahrer kam hierbei auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einer, mit einem PKW entgegenkommenden, 26-jährigen Frau frontal zusammen. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die B 26 musste zeitweise beidseitig gesperrt werden.

Zeugen (besonders die Ersthelfer), die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen