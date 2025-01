Seniorin durch Schockanruf um Geld gebracht – Wer kann Hinweise geben?

Teilen

Am Freitagmittag (10.01.25) nutzten Kriminelle die Masche des Schockanrufs, um einer Seniorin in der Hoffmannstraße in Darmstadt eine fünfstellige Summe zu entlocken. Zwischen 12.00 und 15.00 Uhr gaben sie eine Notlage vor, um so an das Geld zu gelangen. Dieses wurde in einer Geschenktüte an einen bislang unbekannten Mann übergeben. Laut Zeugenaussagen hatte er ein deutsches Erscheinungsbild und war ca. 30 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Der schlanke Mann war dunkel gekleidet und trug eine Wintermütze sowie eine Brille.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder den Mann gesehen haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen