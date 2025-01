Teilen

Abhängig von der Witterung, werden ab Mittwoch, 15. Januar, bis voraussichtlich Freitag, 28. Februar 2025, in der Soderstraße, Ecke Martin-Buber-Straße in Darmstadt Kanaluntersuchungen durchgeführt. Am Standort des Untersuchungsfahrzeuges im Kreuzungsbereich wird zwischen 9 und 15 Uhr eine Vollsperrung eingerichtet. Die Zu- und Abfahrten der Anlieger werden gewährleistet. Die geänderte Verkehrsführung ist ausgeschildert.