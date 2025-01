Groß-Umstadt: Polizeistreife rettet erneut verletzten Mäusebussard

Teilen

Ein aufmerksamer Bürger meldete am Freitagmittag (10.01.25) in Groß-Umstadt einen verletzten Mäusebussard in der Wächtersbachstraße. Der Greifvogel hatte sich gegen 13:30 Uhr im Gebüsch nahe der Lohmühle verfangen und war aus unerklärlichen Gründen flugunfähig.

Eine Streife der Polizeistation Dieburg machte sich umgehend auf den Weg, um dem Tier zu helfen. Der Mäusebussard konnte behutsam befreit und gesichert werden. Anschließend wurde der Vogel mit einer Transportbox zur Tierauffangstation in Rodgau gebracht, die sich bereit erklärt hatte, das Tier aufzunehmen. In der Station konnten die Vogelexperten glücklicherweise keine schlimmeren Verletzungen feststellen. Der Mäusebussard erhielt Medikamente und wird dort nun fachkundig wieder aufgepäppelt. Ziel ist es, den Greifvogel nach seiner Genesung wieder in die Freiheit zu entlassen.

Die Polizei bedankt sich bei dem tierlieben Hinweisgeber für seine Unterstützung und wünscht dem Mäusebussard eine schnelle Genesung.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen