Naturkundlicher Winterspaziergang rund um den Steinbrücker Teich

Teilen

Was macht der Eisvogel im Winter? Welche Fledermäuse leben in Darmstadt und wo sind die im Winter? Was für Sträucher, Bäume und Kräuter wachsen hier? Wie ist das Gelände erdgeschichtlich entstanden?

Der NABU Darmstadt lädt für Sonntag, 19.01.2025, zu einem naturkundlichen Spaziergang ein. Von 14:00 bis ca. 16:00 Uhr wird rund um den Steinbrücker Teich und das angrenzende Naturschutzgebiet Scheftheimer Wiesen die Tier- und Pflanzenwelt dieser Region erkundet. Experten aus den verschiedenen NABU-Projektgruppen erläutern die Besonderheiten des Gebiets und gehen auch auf Fragen zum Naturschutz vor Ort ein.

Die Veranstaltung ist kostenlos (Spenden erwünscht) und findet nur bei trockenem Wetter statt. Treffpunkt ist die Bushaltestelle Oberwaldhaus am Steinbrücker Teich in Darmstadt.

Bild: Stefan Schütz

Quelle: NABU-Darmstadt