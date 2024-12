Erweiterungsbau am Alice-Hospital: Modernste Medizin auf 6.500 qm

Teilen

Nach knapp dreijähriger Bauzeit wurde der Erweiterungsbau am Alice-Hospital in Darmstadt am 17. Dezember 2024 im Rahmen eines Festaktes eröffnet. Im Januar 2025 findet der Umzug der Abteilungen statt. Für die Geschäftsführung am Alice-Hospital stellt das Gebäude eine Investition in die Zukunft der Gesundheitsversorgung in Darmstadt und Umgebung dar.

Auf 6.500 qm befinden sich neben einer neuen großen und modernen Intensivstation mit 14 Betten, der neue Kreißsaal mit vier Entbindungsräumen und zwei großen Vor-Wehen-Zimmern, eine Endoskopie mit vier Untersuchungsräumen, ein Schlaf- und Beatmungslabor mit bis zu acht Betten, eine der modernsten Abteilungen für Instrumentenaufbereitung in der Region und eine der größten Radiologien in Südhessen.

In seiner Rede erklärte Marcus Fleischhauer „Mit diesem »Zukunftsbau« schafft das Alice-Hospital das Fundament für eine weitere Veränderung: In 2025 wird erstmals in der fast 150-jährigen Geschichte des Alice-Hospitals eine chefarztgeführte Hauptabteilung eingerichtet. Mit dieser neuen »Klink für Pneumologie und Intensivmedizin« schließen wir eine Lücke in der Versorgung der Bevölkerung“.

Weichen für eine erfolgreiche Zukunft sind gestellt

„Die Krankenhäuser in Deutschland stehen vor großen Herausforderungen. Mit der Entscheidung für den Erweiterungsbau und die neue Hauptabteilung hat das Alice-Hospital früh die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt,“ so der kaufmännische Geschäftsführer. „Wir weiten unsere Kapazitäten zum Wohle unserer Patienten aus und setzen damit ein Zeichen gegen den aktuellen Trend.“

Die Geschäftsführung des Alice-Hospitals dankt allen Patienten und Partnern für das entgegengebrachte Vertrauen und wünscht ihnen für die Zukunft AliceGute!

Oberbürgermeister Hanno Benz hob in seinem Grußwort die ansprechenden Räumlichkeiten des Alice-Hospitals hervor, die in Sichtweite des Welterbes Mathildenhöhe den Mitarbeitenden ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld bieten „Ich bin überzeugt, diese ansprechende Aufenthaltsqualität trägt zur Gesundwerdung der Patientinnen und Patienten in besonderem Maße bei.“ So der Oberbürgermeister. „Und in den neuen Kreißsälen werden viele neugeborene Darmstädterinnen und Darmstädter zum ersten Mal das Licht der Welt erblicken – Momente auf den sich die Eltern und das Klinikpersonal besonders freuen können!“

INFO

Das Alice-Hospital zählt zu den führenden Belegarztkrankenhäusern Deutschlands. Seit Gründung im Jahre 1883 bietet es ambulante und stationäre Versorgung aus einer Hand. Heute sind mehr als 60 Belegärzte am Alice-Hospital tätig. Zu den Schwerpunkten zählen neben den Belegabteilungen Kardiologie, Chirurgie, Pneumologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunden, Urologie, Gynäkologie, Geburtshilfe sowie Gastroenterologie auch die neue Hauptabteilungen Pneumologie und Intensivmedizin. Als Haus der Grund- und Regelversorgung nimmt das Alice-Hospital an der Notfallversorgung teil und bildet Pflegepersonal, Anästhesietechnische und Operationstechnische Assistentinnen und Assistenten sowie Ärztinnen und Ärzte aus.

ERWEITERUNGSBAU:

Bauzeit: ca. 30 Monate

Nutz- und Verkehrsfläche: 6.500 qm

Architekten: WRL Architekten GmbH

Finanzierung: Eigenmittel Alice-Hospital

Quelle & Bild: Stiftung Alice-Hospital