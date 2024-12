Arheilgen: Polizei sucht Zeugen nach mehreren Bränden

Teilen

Erneut beschäftigten zwei Brände am Montagabend (16.12.24) Polizei und Feuerwehr. Um 19.47 Uhr meldete ein Zeuge in Arheilgen den ersten Brand in der Weiterstädter Straße. Hierbei geriet auf bislang unbekannte Weise eine Mülltonne in Brand, welcher dann auf einen angrenzenden Gartenzaun übergriff. Beides konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Nur einige Minuten später, um 19.53 Uhr meldete ein Anwohner aus dem Aumühlenweg, dass auch sein Gartenzaun brennen würde. Hier fing auch ein Teil der Hecke Feuer, bevor alles gelöscht werden konnte.

Zudem gab es nur einige Tage zuvor, am Freitagabend (13.12.24) gegen 20.45 Uhr einen weiteren Brand im Wilhelm-Busch-Weg. Hier geriet der Müllcontainer einer Schule in Brand.

Die Brandursachen sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Personen in der Nähe der Brände gesehen haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen