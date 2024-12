Gedichtsalat und Wortgeklingel – Rot-Gedicht am Nikolaustag in der Galerie Netuschil

Teilen

Die Darmstädter Galerie Netuschil lädt am Nikolaus-Tag Freitag, 6. Dezember 2024 um 19 Uhr, zu einer literarischen Lesung ein, die sich in Texten, Gedichten und Aphorismen mit der Farbe Rot beschäftigt. Die Galerie Netuschil zeigt zurzeit die Ausstellung „Rot sehen“, in der Künstlerinnen und Künstler sich der Farbe Rot annähern und strahlend und intensiv in ihren Bildern und Skulpturen einsetzen! Für alle beteiligten Künstlerinnen und Künstler gilt Rot als ihre Premiumfarbe! Die Lesung lotet sprachlich aus, was es zwischen Karoline von Günderrode bis zu Ernst Jandl zu Rot zu sagen gibt, mit Wortzusammensetzungen und rotem Wortgeklingel: es wir ein feuerwerk der roten worte werden!!

Eintritt verlangt die Galerie, wie zu fast allen Veranstaltungen, keinen. Bei dieser Weihnachts-Rot-Lesung bittet die Galerie um Spenden für einen guten Zweck. Diesen Betrag verdoppelt der Galerist, damit an einer bedürftigen Stelle ein klein wenig geholfen werden kann, in einer Welt, die überall auf Hilfe angewiesen ist.

Die Ausstellung ROT SEHEN wird von Führungen und Lesungen begleitet und dauert bis zum 18. Januar 2025, unterbrochen von einer Weihnachtspause vom 22. Dezember 2024 bis 8. Januar 2025. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten der Galerie, Donnerstag und Freitag von 14.30 bis 19.00 Uhr und Samstag von 10.00 bis 14.00 Uhr, zu sehen.

Galerie Netuschil

Schleiermacherstr. 8

64283 Darmstadt

Quelle & Bild: Galerie Netuschil