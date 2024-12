Südhessen / Rheinland-Pfalz / Baden-Württemberg: Polizei sichert bei Durchsuchungen mehr als vier Millionen Euro an Vermögenswerten – Mehrere Tatverdächtige in Haft

Teilen

Einen großen Ermittlungserfolg können Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nach Durchsuchungsmaßnahmen im Bereich des illegalen Drogenhandels und der organisierten Kriminalität am Donnerstag (28.11.24) insbesondere im Bereich der Bergstraße verzeichnen.

Die intensiven Ermittlungen gegen einen 42 Jahre alter Mann aus Bürstadt sowie weitere sieben tatverdächtige Männer im Alter von 29 bis 62 Jahren führten zur Aufdeckung eines groß angelegten Drogenanbaus und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Ermittlerinnen und Ermittler durchsuchten am Donnerstag den 28.11.2024 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt mit Unterstützung von Spezialkräften sowie Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei insgesamt 19 Wohn- und Geschäftsräume insbesondere in Bürstadt und Lampertheim. Insgesamt drei Wohnungen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg waren von den polizeilichen Maßnahmen ebenfalls betroffen.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Beamtinnen und Beamten unter anderem 60.000 Euro Falschgeld, über ein Kilogramm Marihuana, geringe Mengen an Kokain, einen hochwertigen Sportwagen, mehrere Luxusartikel, einen Revolver sowie fünf illegale Spielautomaten. Insgesamt sichert die Polizei bei den Maßnahmen über vier Millionen Euro an Vermögenswerten.

Im Anschluss der Maßnahmen wurden fünf Beschuldigte nach ihrer Ergreifung am Freitag, den 29.11.2024 dem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der bei allen Personen den Vollzug der bereits bestehenden Haftbefehle anordnete.

Die Ermittlungen zu dem Gesamtkomplex dauern weiterhin an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen