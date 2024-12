Teilen

Auch in diesem Jahr gibt es zu Nikolaus eine besondere Aktion der HEAG mobilo, um den Fahrgästen in Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg eine Freude zu bereiten: Am Freitag (06.12.24) sind die Auszubildenden als Nikoläuse unterwegs, um süße Überraschungen für Klein und Groß zu verteilen. Zwischen 7 und 11 Uhr sowie 13 und 17 Uhr können sich Fahrgäste auf zahlreichen Linien über kleine Aufmerksamkeiten freuen.

Quelle: HEAG mobilo GmbH