Auseinandersetzung im Rahmen eines Kreisligafussballspiels in Michelstadt

Am Sonntag (01.12.24) kam es gegen 15.45 Uhr in Michelstadt am Heinrich- Ritzel-Stadion (Fußballspiel zwischen VfL Michelstadt und Türkiyemspor Breuberg / Kreisliga A Odenwaldkreis) innerhalb des Fußballspiels zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen den Spielern beider Mannschaften, sowie einzelner Zuschauer. Bei der Auseinandersetzung wurden mehrere Personen leicht verletzt, zwei der Personen wurden Vorsorglich in das Krankenhaus in Erbach verbracht.

Die Polizei, die mit mehreren Streifen vor Ort war, konnte die Parteien trennen und die Auseinandersetzung beenden. Die Ermittlungen zum Sachverhalt und dessen Hintergrund dauern an, entsprechende Strafverfahren werden gegebenenfalls eingeleitet.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter 06062/953-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen