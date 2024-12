Michelstadt: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Teilen

Am Sonntag (01.12.24) kam es gegen 00:30 Uhr auf der Bundesstraße 45, an der Kreuzung zum Stadtring in Michelstadt, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sechs Personen verletzt wurden.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein Pkw, besetzt mit zwei Frauen, die Bundesstraße 45 aus Michelstadt kommend in Richtung Bad König. Zeitgleich wollte die 20-jährige Unfallverursacherin, mit Ihrem Pkw, vom Stadtring auf die Bundesstraße 45 einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des kreuzenden Fahrzeugs, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Die beiden Frauen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

In dem mit sieben Personen besetzten Pkw der 20-jährigen Unfallverursacherin wurden insgesamt vier Personen, darunter Kinder, leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch den Abschleppdienst entfernt werden.

Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter 06062/953-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen