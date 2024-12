Radio Darmstadt: Hans Joachim Heist im Generationen-Plausch bei „Wie der Vater so der Sohn“

Teilen

Ist der Darmstädter Komiker und Schauspieler → Hans Joachim Heist auch als Vater mal so cholerisch wie seine Kult-Kunstfigur Gernot Hassknecht aus der heute show? Gemeinsam mit Sohn Daniel kommt Heist am Sonntag, 05.01.2025, von 15-17 Uhr zum Generationen-Plausch in die Sendung „Wie der Vater so der Sohn“ auf Radio Darmstadt (RadaR). Zusammen mit dem Moderatoren-Duo Simon Colin (Vater) und Julian Colin (Sohn) sprechen sie humorig bis aus Versehen sogar mal tiefgründiger übers Vater-und Sohn-sein. Die Sendung läuft live auf UKW 103,4 MhZ, via DAB+ und auf https://radiodarmstadt.de

Treffen der Generationen bei Radio Darmstadt: Jeden ersten Sonntag im Monat zeigen Simon und Julian Colin in ihrer Sendung „Wie der Vater so der Sohn“, was Papa und Sohnemann verbindet, auch wenn ziemlich exakt 30 Jahre zwischen ihnen liegen. Ob Musikgeschmack oder Humor, da kommen sie auf einen Nenner. Fällt der Apfel tatsächlich nicht so weit vom Stamm? Darüber plauschen sie mit Hans Joachim Heist und Sohn Daniel, die zugleich auch ihre Lieblingsmusik mitbringen. Und zu viert spielen die Herren dann auch noch „Tiger der Sümpfe“ und weitere Audio-Spielchen. Das ist doch einfach nur zum Ausrasten,