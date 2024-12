Teilen

Die Lilien können auch im achten Pflichtspiel in Folge, am Samstag (30.11.24), nicht bezwungen werden: Gegen den Preußen Münster endete die Partie mit 0:0 (0:0). Trotz großer Feldvorteile des SV Darmstadt 98 hielt die Defensive der Gäste Stand. Durch den Heimzähler knacken die Südhessen am 14. Spieltag die 20-Punkte-Marke. Zum ausführlichen Spielbericht…