22-Jährige durch Messerstiche verletzt – Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben Ermittlungen aufgenommen

Nachdem am Freitagabend (22.11.24) eine 22 Jahre alte Frau in einem Studentenwohnheim im Haardtring in Darmstadt durch Messerstiche verletzt worden ist (→ wir haben berichtet), haben die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll sich der 26-jährige Tatverdächtige Zutritt zu einer anderen Wohnung verschafft haben, in der sich die 22-Jährige aufgehalten hat. Im Anschluss soll er sie mit einem Messer angegriffen haben. Die genauen Tatumstände sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zum aktuellen Zeitpunkt können mögliche psychische Hintergründe bei dem 26-Jährigen nicht ausgeschlossen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erließ der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt am Samstag (23.11.24) einen Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an.

Die 22-Jährige befindet sich noch im Krankenhaus. Lebensgefahr besteht zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen