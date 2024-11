Raunheim: Auseinandersetzung innerhalb einer Familie – Größerer Polizeieinsatz

Teilen

Am Samstagabend (23.11.24) gegen 18.20 Uhr, wurde die Polizei von einem 19 Jahre alten Mann alarmiert, weil er nach eigener Aussage von einem Familienmitglied zu Hause in der Ringstraße in Raunheim mit Pfefferspray attackiert worden sein soll.

Als die Polizei am Einsatzort eintraf, geriet die Situation allerdings aus dem Ruder, weil weitere Familienangehörige versuchten die Beamten am Einschreiten zu hindern und teils heftigen Widerstand leisteten. Die Polizei nahm anschließend drei Männer im Alter zwischen 17 und 25 Jahren sowie eine 53 Jahre alte Frau vorläufig fest. Die Ordnungshüter leiteten Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Die Polizei war mit zahlreichen Streifen im Einsatz. Einsatzkräfte wurden nicht verletzt. Die Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen