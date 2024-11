Teilen

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwischen zwei Personen in einem Studentenwohnheim im Haardtring in Darmstadt wurde die Polizei am Freitagabend (22.11.24) gegen 22 Uhr gerufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine 22 Jahre alte Bewohnerin durch Messerstiche verletzt und kam in ein Krankenhaus. Zum aktuellen Zeitpunkt besteht keine Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt und nahm einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen am Tatort vorläufig fest.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen