Auch beim heimstärksten Team der Liga sammeln die Lilien die volle Ausbeute. Mit 2:1 (0:0) gewinnt der SV Darmstadt 98 am Samstag (23.11.24) bei Hannover 96. Für die Südhessen trafen Förster (62.) und Nürnberger (72.). Der Auswärtserfolg in Niedersachsen ist gleichzeitig der vierte Sieg in Folge. Zum ausführlichen Spielbericht…