Ausstellung im Kreishaus Kranichstein: „Die Wut ist weiblich“

Teilen

Im Rahmen des internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November lädt die Ausstellung „Die Wut ist Weiblich“ der Fotografin Rosa Engel, organisiert vom Büro für Chancengleichheit, im Kreishaus Kranichstein dazu ein, das Thema der weiblichen Wut neu zu betrachten und dessen gesellschaftliche Bedeutung zu reflektieren. Vom 25. November bis zum 6. Dezember 2024 können Interessierte die Ausstellung im Foyer vor dem Kreistagssitzungssaal während der Öffnungszeiten des Kreishauses besuchen. Die Ausstellung wird am 25. November um 12.30 Uhr von Landrat Klaus Peter Schellhaas gemeinsam mit der Künstlerin Rosa Engel feierlich eröffnet.

Die Ausstellung, die mit kraftvollen Bildern und Zitaten arbeitet, will die weibliche Wut aus der Tabu-Zone holen und einen neuen Raum für das Verständnis und die Akzeptanz dieses Gefühls schaffen. Sie fordert dazu auf, weibliche Wut nicht länger als hysterisch oder unangebracht abzustempeln, sondern als Ausdruck von Selbstwahrnehmung und Kraft zu begreifen. Die Künstlerin zeigt, dass Wut nicht gleich Aggression bedeutet, sondern oft eine Reaktion auf Unrecht ist – und eine kraftvolle Basis für Veränderung und Heilung sein kann.

In unserer Gesellschaft wird Wut traditionell als männliches Merkmal verstanden. Was bei Männern als Ausdruck von Willenskraft und Entschlossenheit gewertet wird, wird bei Frauen noch immer oft abgewertet. Die Ausstellung „Die Wut ist Weiblich“ möchte dieses Stigma durchbrechen und Frauen die Erlaubnis geben, ihre Wut anzuerkennen und zu spüren. Denn ja: Frauen dürfen wütend sein – und diese Wut kann ein kraftvoller Schritt zu einer gleichberechtigten Welt sein.

Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie auf der Homepage www.wutistweiblich.rosaengel.de.

Quelle: Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg