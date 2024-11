Weiterstadt: Literweise illegal Motoröl auf Autobahnparkplatz entsorgt – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Unbekannte entsorgten in der Zeit zwischen Mittwoch (20.11.24) und Donnerstagmorgen (21.11.24), gegen 8.15 Uhr, auf dem Parkplatz „Täubcheshöhle“, an der A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt, illegal mindestens 50 Liter Motoröl. Die Autobahnpolizei sucht nun Zeugen.

Das Motoröl wurde teils in Müllsäcken auf dem Parkplatzgelände abgelegt, wurde aber zudem auch in einen dortigen Ablaufkanal sowie einen Schacht eingeleitet. Das Öl floss in ein Natursickerbecken. Zur Beseitigung des Motoröls wurden umfangreiche Reinigungsarbeiten notwendig. Eine Spezialfirma mit Saugwagen wurde in diesem Zusammenhang in Absprache mit der Autobahn GmbH tätig. Der Parkplatz musste vorübergehend voll gesperrt werden.

Am Tatort stellte die Polizei unter anderem einen blauen Müllbeutel mit polnischer Aufschrift sicher. Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen ermittelt nun wegen Bodenverunreinigung und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06151/8756-0

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen