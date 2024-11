Die Kriminalpolizei ermittelt nach Überfall in Straßenbahnlinie 3

Teilen

Am Mittwochabend (20.11.24) wurde eine ältere Frau in der Straßenbahnlinie 3 vom Luisenplatz aus bis zur Endstation Lichtenbergschule in Darmstadt von 4 Personen überfallen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei die Dame, die alleine im hinteren Bereich des Wagens saß, von vier Personen angegangen worden. Drei Männer und eine Frau sollen sie zwischen 19:00 und 19:10 Uhr festgehalten haben. In wenigen Minuten habe man ihr zwei Umhängetaschen, ein wertvolles Armband und ihre Stiefeletten geraubt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 2000 Euro.

Die Angreifer, die dunkel gekleidet und mit Kapuzen unterwegs gewesen sein sollen, sprachen laut Angaben der Betroffenen mit osteuropäischem Akzent. Ausgestiegen sin die Kriminellen an der Endstation Lichtenbergschule.

Die Kriminalpolizei (K10) aus Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder Angaben zu den beschriebenen Personen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen