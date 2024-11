Bildband: Darmstadt früher und heute

Teilen

Wie sah das alte Darmstadt aus? Den Wandel des Stadtbilds von vor dem Krieg im Vergleich zur Gegenwart führt Darmstadt gestern & heute eindrücklich vor Augen. Henning Jost und Daniela Harnisch-Jost zeigen das vergangene und das moderne Darmstadt in beeindruckenden Fotografien.

Darmstadt, Hessens alte Hauptstadt, war bis zu seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg von einer reizvollen Vielfalt geprägt. Zur kleinen, verwinkelten Altstadt und den Bauten des Hofes kamen die Stadterweiterungen der Renaissance, der Barockzeit und des Klassizismus. Die Architektur des Jugendstils bildeten einen weiteren Glanzpunkt in der Stadtentwicklung.

Die Luftangriffe von 1943 und besonders der Großangriff im Jahr 1944 vernichteten die alte Residenzstadt zu großen Teilen. Beim Wiederaufbau wurde manch aufbaufähige Ruine dem Fortschrittsdenken der Nachkriegszeit geopfert und der alte Stadtgrundriss teilweise aufgegeben.

Die beeindruckenden, seltenen historischen Farbaufnahmen – einige davon erstmals gezeigt – und die aktuellen Fotografien in Darmstadt gestern & heute ergeben in der Zusammenschau ein generationsübergreifendes Bild von Darmstadt und zeigen, wie sich das Gesicht der Stadt in den letzten 80 Jahren gewandelt hat.

Darmstadt

gestern & heute

Daniela Harnisch-Jost, Henning Jost

72 Seiten, Hardcover

24,5 x 22,8 cm

€ 17,90 (D), 18,40 € (AT)

978-3-8313-2603-7

Wartberg Verlag

Henning Jost ist begeisterter Sammler früher Fotografien und Ansichtskarten von deutschen Städten und Regionen. Er beschäftigt sich mit deren Geschichte und erweckt in seinen Bildbänden anhand der vielfach farbigen Bilddokumente die alten Stadtansichten wieder zum Leben.

Daniela Harnisch-Jost ist leidenschaftliche Fotografin. Für das vorliegende Buch konnte sie ihr Interesse für Architektur sowie für Fotografie hervorragend verbinden.

