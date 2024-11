Unfall mit schwerverletztem Fußgänger auf der Heidelberger Straße in Darmstadt

Teilen

Am Montagvormittag (11.11.24), gegen 11:40 Uhr, kam es auf der Heidelberger Straße (Höhe Goehtestraße) in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerstverletzten Fußgänger.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 20 Jahre alter Darmstädter mit seinem Fahrzeug auf der Heidelberger Straße in Richtung Süden. Ein 66 Jahre alter Seeheimer querte zu Fuß die Heidelberger Straße in Richtung Westen. Hierbei soll der Fußgänger über die mehrspurige Fahrbahn gerannt und dabei vom Pkw erfasst worden sein. Durch die Kollision erlitt der Fußgänger schwerste Verletzungen und wurde durch in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Pkw erlitt einen Schock, konnte jedoch vor Ort entlassen werden.

Die Unfallstelle wurde durch einen hinzugezogenen Sachverständigen begutachtet. Aufgrund des Unfalls war die Heidelberger Straße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Es kam zu längeren Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen