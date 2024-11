Mann entblößt sich an Haltestelle – Polizei nimmt 49-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Teilen

Die Polizei wurde am Montagmittag (11.11.24) gegen 12 Uhr alarmiert, weil sich ein Mann an der Haltestelle „Woog“ in Darmstadt entblößt haben soll. Laut Zeugin stieg er im Anschluss in einen Bus, der in Richtung Roßdorf fuhr. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung und Standortmitteilung konnte die eingesetzte Polizeistreife den Bus schnell ausfindig machen und den beschriebenen Mann schließlich an einer Haltestelle in Groß-Bieberau festnehmen. Er soll auch während der Fahrt sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Der 49 Jahre alte Tatverdächtige musste die Streife für weitere polizeiliche Maßnahmen begleiten. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen