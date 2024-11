Rauchentwicklung an einem Elektrobus: HEAG mobilo und Feuerwehr Darmstadt reagieren schnell

Teilen

Am Donnerstagabend (07.11.24) kam es auf dem Betriebshof Böllenfalltor der HEAG mobilo zu Rauchentwicklung an einem Elektrobus. Die anwesenden Mitarbeitenden reagierten umgehend, benachrichtigten die Darmstädter Feuerwehr und isolierten das Fahrzeug von umstehenden Bussen. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren Innenstadt und Wixhausen im Einsatz und frühzeitig vor Ort. Neben der Feuerwehr wurde ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes Arheilgen eingesetzt. „Ich danke den Einsatzkräften der Feuerwehr Darmstadt, die schnell reagiert haben und die Rauch- und Wärmeentwicklung so schnell eindämmen konnten, dass keine weiteren Fahrzeuge oder Gebäudeteile beschädigt wurden“, betonte Paul Georg Wandrey, Feuerwehrdezernent der Wissenschaftsstadt Darmstadt.

HEAG mobilo-Geschäftsführer Johannes Gregor unterstreicht: „Nach dem Brand mehrerer Dieselbusse in unserer Busabstellhalle vor 15 Jahren sind alle im Haus sensibilisiert. Danke an unsere Mitarbeitenden, die die Situation schnell richtig erkannt und durch ihr beherztes Eingreifen einen Brand verhindert haben“. Sein Kollege Arne Rath ergänzt: „Nach dem Brand damals wurde der Brandschutz auf unserem Betriebshof massiv verstärkt. Gleichzeitig zeigt auch dieses Ereignis wieder, dass wir zügig einen weiteren, modernen Betriebshof benötigen, auf dem wir ausreichend Platz haben, um unsere Fahrzeuge abzustellen.“

Auf den Busbetrieb des Verkehrsunternehmens hatte die Rauchentwicklung keine Auswirkungen.

Quelle: HEAG mobilo GmbH