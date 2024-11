Südhessen: Über 80 Einsätze halten die Polizei am Halloweenabend auf Trab

Teilen

Am Halloweenabend (31.10.24) kam es in vielen Teilen von Südhessen zu mehreren Meldungen, die in Zusammenhang mit Eier- oder Böllerwürfen standen. Im Zeitraum zwischen 17.45 und 23 Uhr kam es zu insgesamt 84 polizeilichen Einsätzen.

In Mörfelden-Walldorf haben bislang Unbekannte gegen 19 Uhr einen Böller in eine Mülltonne in der Sudetenstraße geworfen, der daraufhin explodierte. An der Mülltonne entstanden Schäden, die auf einen geringen zweistelligen Betrag geschätzt werden.

Weil eine Gruppe Jugendlicher Böller in Pferdeboxen auf einem Hof in Bürstadt geworfen haben soll, alarmierten Zeugen gegen 19.45 Uhr die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Gegen 20.45 Uhr haben nach derzeitigem Kenntnisstand vier Jugendliche an einem Haus in Reichelsheim/Klein-Gumpen mehrfach geklingelt. Daraufhin soll ein 28-Jähriger die Tür geöffnet und einen der Gruppe unter anderem mit einer Pistole bedroht haben. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt durchsuchten die Beamtinnen und Beamten die Wohnung des 28-Jährigen. Hier nahmen die Ordnungshüter eine Gaspistole in amtliche Verwahrung. Der 28 Jahre alte Mann wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

In der Nacht zum Freitag (01.11.24) alarmierte gegen 2 Uhr ein Anwohner in der Saalestraße in Griesheim die Polizei und gab an, dass mehrere Personen die Hauswände mit Eiern bewerfen würden. Die Gruppe würde in Richtung Friedhof weiterlaufen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Inwiefern weitere Schäden in den Städten und Gemeinden Südhessens entstanden sind, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Verletzt wurde durch die Eier- und Böllerwürfe nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Was für den einen ein kleiner Spaß ist, kann schnell die Grenze zum Erlaubten überschreiten und ein übles Nachspiel (z.B. eine Strafanzeige) zur Folge haben. Erklären Sie daher Ihren Kindern auch unabhängig von Halloween, dass sie Regeln und Gesetze beachten und sich respektvoll gegenüber anderen verhalten sollen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen